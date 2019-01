Rutte komt niet, Wijk aan Zee teleurgesteld

Teleurgestelde reacties in Wijk aan Zee nu premier Rutte aangeeft voorlopig niet te komen. Afgelopen woensdag riepen inwoners van het dorp de hulp van de premier in. In een paginagrote advertentie in de Volkskrant vroeg de stichting IJmondig hem om met eigen ogen de uitstoot van grafiet door Tata Steel te komen bekijken.

"Sinds 2015 vinden wij regelmatig zwarte grafietstof op de dekbedden van onze slapende kinderen", stond in de advertentie. Er zou sprake zijn van "een regenboog van chemische substanties" die op en in huizen in Wijk aan Zee neerkomt.

Er loopt op dit moment een groot gezondheidsonderzoek naar de uitstoot van grafiet. De provincie schrijft een dwangsom uit voor iedere illegale uitstoot. En Tata Steel zelf zegt samen met partnerbedrijf Harsco te werken aan een permanente oplossing voor de uitstoot - in de vorm van een overkapping. Maar dat is voor veel inwoners onvoldoende. Zij willen dat de premier ingrijpt.

Noodkreet, een ernstig signaal

Rutte spreekt in een reactie over "een noodkreet; een ernstig signaal", maar voelt niets voor ingrijpen of op bezoek komen. Bij zijn wekelijkse persconferentie zei hij gisteren dat niet de Rijksoverheid maar de provincie Noord-Holland aan zet is.

Tegelijkertijd heeft de premier wel aan staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes gevraagd "om contact op te nemen met de provincie om zich te laten informeren over de situatie".

Ellen Windemuth van stichting IJmondig reageert teleurgesteld. "Rutte legt nu de bal weer bij Noord-Holland. Maar ik heb juist uitgelegd dat we daar geen stap verder mee gaan komen", zegt ze tegen NH Nieuws. "Maar we gaan door. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen. We blijven positief totdat we een politicus hebben gevonden die verschil voor ons kan maken en ons wil steunen."