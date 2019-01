Besnorde, brullende sergeant uit 'Oh moeder, wat is het heet' overleden

De Britse acteur Windsor Davies is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend als de licht ontvlambare en brullende sergeant-majoor in de BBC-comedyserie It Ain't Half Hot Mum. Die werd in de jaren 70 en 80 in Nederland uitgezonden onder de titel Oh moeder, wat is het heet.

Davies, met zijn karakteristieke zware stem, speelde sergeant Williams, een militair van de oude stempel die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog dient in een theatergroep van het Britse leger in India. Hij vindt het maar niets dat zijn manschappen zich regelmatig verkleden als vrouwen en laat geen gelegenheid ongemoeid om hen af te blaffen.