Onbewoonde Wadden zijn voor 90 procent weer schoon

Boswachter Kloosterhuis hoopt dat het incident met de containers tot meer bewustwording leidt. "Veel mensen hebben nu gezien hoeveel troep er in zee ligt. Het eerste weekend hebben we 32 'bigbags' met rotzooi van deze twee eilanden gehaald. Maar wat niemand weet, is dat we normaal gesproken ieder jaar zo'n twintig bigbags met rommel op deze eilanden verzamelen."

"We hebben het altijd over de plasticsoep en dan denken we dat dat ergens ver weg is. Maar alles wat wij hier laten rondslingeren, komt uiteindelijk in zee terecht. Er is dus hoop, want we kunnen deze ellende zelf oplossen."