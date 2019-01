Slobs 'afrekentoets' dreigt te sneuvelen door tegenstem CDA en D66

CDA-Kamerlid Rog zegt dat het tijd wordt dat Slob "zijn oor te luisteren legt" bij wiskunde- en rekenleraren. D66'er Van Meenen denkt dat wiskunde ook aantrekkelijker kan worden door het integreren van rekensommen. "Oefening baart kunst en dan wordt wiskunde nog leuker."

Ook SP-Kamerlid Peter Kwint wil rekenen zo snel mogelijk integreren in het vak wiskunde. "Dat lijkt mij een stuk verstandiger dan weer te praten over een toets." GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld denkt dat zo'n aanpak ouders, leerlingen en leraren een stuk minder stress oplevert.

De PVV heeft ook kritiek, maar met een ander argument. Kamerlid Harm Beertema is tegen het element om scholen vrij te laten in het maken van dat schoolexamen. "Niemand kan dan van het niveau op aan. Dat moet veranderen, anders stem ik tegen", zegt hij. Beertema ergert zich er al jaren aan dat het niet lukt om het rekenonderwijs te verbeteren. "We zijn bijna terug bij af."

Werkgevers klagen over rekenniveau

Er wordt al jaren gesproken over de gebrekkige rekenvaardigheden van middelbare scholieren. Bedrijven, universiteiten en hogescholen klaagden tien jaar geleden al dat hun nieuwe werknemers en studenten niet goed in staat waren tabellen te lezen of te rekenen met percentages.

Aanstaande woensdag is het debat over de rekentoets. Het is nog onduidelijk wat minister Slob gaat doen.