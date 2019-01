Hoe 'sluwe strateeg' John de Mol bouwt aan zijn media-imperium

Volgens mediahistoricus Huub Wijfjes (RUG) heeft de ondernemer maar een doel: "Hij wil uiteindelijk de grootste mediaonderneming van Nederland hebben. Succesvol en winstgevend." Daarvoor moet De Mol op alle platforms aanwezig zijn, van radio tot online. Én de belangrijkste genres in huis hebben: entertainment, sport en nieuws.

Niet voor niets kondigde de ondernemer in december ook een nieuwsapp aan, en eerder een nieuwsdienst. Daarnaast heeft hij vier tv-zenders, acht radiozenders en een tv-productiebedrijf. "Het enige wat hij nog niet heeft is print", zegt Wijfjes. "De Mol heeft hemel en aarde bewogen om De Telegraaf te kopen, maar dat is niet gelukt."

De hoofdfocus blijft tv. De Mol wil van SBS een grote familiezender maken. Met hulp van bekende tv-gezichten.

Helpt het kopen van 'triple A-sterren'?

Zeker weten, zegt voormalig RTL- en SBS-baas Fons van Westerloo. Maar wel in combinatie met een goed, bij de presentator passend tv-format. "De kijker gaat achter het programma aan, niet de presentatoren. Als het bijvoorbeeld niet lukt om The Voice mee te nemen, dan moet er voor Wendy van Dijk iets anders bedacht worden. Want niet alles is bij haar een succes gebleken."

Linda de Mol is een ander verhaal, volgens Van Westerloo. De zus van John de Mol maakt van vrijwel ieder programma een succes. "Ze kan alles, haar halen was een meesterzet." De populaire programma's Miljoenenjacht en Weet ik Veel verhuizen mee met de 54-jarige presentatrice.

Of Gordon en Van Dijk ook bij SBS succesvol zullen zijn, daar zijn de meningen over verdeeld. Uiteindelijk zal Talpa nog meer sterke tv-formats nodig hebben om de concurrentiestrijd met RTL te winnen. "Je kunt de kijker niet kopen", zei De Mol deze week zelf.

Klinkt bekend, wat is er anders dan in de tijd van Tien?

In 2005 begon de mediaondernemer tv-zender Tien. Talloze bekende tv-persoonlijkheden waagden de overstap, zoals Jack Spijkerman Linda de Mol, Barend en Van Dorp, maar het project flopte. Het grote verschil nu is dat De Mol niet vanaf nul begint. "SBS is een kwakkelende zender, maar wel een goede basis om uit te bouwen", zegt Van Westerloo. "Dat zal ook zeker lukken, als hij geduld heeft."