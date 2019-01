Koning staat politiek buitenspel, maar is maatschappelijk actiever dan ooit

"Dat het een jaar mag zijn waarin idealen waargemaakt worden. Op 2019!" Met die toast eindigde koning Willem-Alexander zijn toespraak bij de nieuwjaarsontvangst in het Paleis op de Dam, eerder deze week. Aan het begin van ieder jaar ontmoet de koning daar enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen. Ook koningin Máxima, prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren erbij.

De nieuwjaarsontvangst is de eerste van de ongeveer 250 publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere bezigheden die Willem-Alexander jaarlijks heeft. De koning lijkt maatschappelijk actiever dan ooit. Tegelijkertijd is de politieke inbreng van het staatshoofd steeds kleiner geworden.

Eind vorig jaar bracht de staatscommissie parlementair stelsel haar rapport (.pdf) uit met aanbevelingen over "democratie en rechtstaat in balans". Daarin staat vrijwel niets over de rol van de koning, terwijl hij toch echt samen met de ministers de regering vormt. Hoe symbolisch tegenwoordig misschien ook, hij heeft wel degelijk een functie in onze rechtstaat. Reden genoeg om in het rapport van de commissie-Remkes (Johan Remkes is zelf oud-commissaris van de koning) wat woorden en gedachten te wijden aan het staatshoofd. Maar de Oranjes bleven buiten beeld.