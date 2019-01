Zeker 20 doden bij explosie pijpleiding Mexico

Bij een explosie van een pijpleiding in een dorp in Centraal Mexico zijn volgens de eerste berichten zeker 20 doden gevallen. Dat heeft de gouverneur van de staat Hidalgo gezegd. Zeker 54 mensen zijn gewond geraakt.

Benzinedieven hadden gaten in de leiding geboord om benzine te kunnen aftappen. Veel mensen uit de buurt probeerden vervolgens met emmers benzine op te vangen, toen brand ontstond en er een explosie plaatsvond.

In Mexico is brandstofdiefstal een groot probleem. De overheid heeft veel pijpleidingen en raffinaderijen gesloten om brandstofdiefstal te bestrijden. De olie wordt nu vervoerd in zwaarbewaakte tankwagens, wat langzaam gaat. Bij pompstations staan lange rijen en in veel steden is het openbaar vervoer stilgelegd vanwege een gebrek aan brandstof.