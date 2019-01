Uberchauffeurs: 'Veel collega's maken te lange dagen, dat is gevaarlijk'

De afgelopen weken waren er meerdere taxichauffeurs betrokken bij dodelijke ongelukken. In drie gevallen ging het om chauffeurs van Uber. Volgens collega's zou Uber hogere eisen aan de chauffeurs moeten stellen, maar komen ongelukken ook door de lange dagen die gemaakt worden.

"Dat komt doordat de commissie van Uber te hoog is", zegt Yony (39), chauffeur in Amsterdam. "Veel jongens maken daardoor lange dagen. Ze rijden soms zeven dagen per week en tien uur per dag, omdat ze anders te weinig verdienen."

Vanmiddag zei het Verbond van Verzekeraars dat jonge taxichauffeurs relatief veel ongelukken veroorzaken. Het is daarom de vraag of verzekeraars hen in de toekomst nog wel willen verzekeren. Uberchauffeurs krijgen vaak het commentaar dat ze de hele dag met de app van het bedrijf bezig zijn om ritten binnen te halen, maar daar ziet Yony geen probleem in.

"Ik kijk alleen naar mijn telefoon als de rit binnenkomt. Als ik de klant opgehaald heb, start ik de rit aan het begin op mijn telefoon, en aan het eind doe ik ook een paar handelingen op mijn telefoon. Tijdens het rijden doe ik niets."

Blik op de telefoon

Maar niet iedereen is het daarmee eens. "Via de app krijg je ritten binnen, waardoor je constant met je telefoon bezig bent", zegt een chauffeur die liever anoniem blijft. "Als je een rit binnenkrijgt moet je op je scherm tikken om bijvoorbeeld te zien hoe ver weg de klant is. Je moet je daardoor ook op het scherm concentreren terwijl je aan het rijden bent. Dat is gevaarlijk."