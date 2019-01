Witte Huis: nieuwe topontmoeting Trump en Kim eind februari

Er komt een nieuwe ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het Witte Huis heeft dat bekendgemaakt.

De top zou eind februari moeten zijn op een nader te bepalen plaats, maakte de woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Sanders, bekend.

De bekendmaking volgt op een ontmoeting van de Noord-Koreaanse topambtenaar Kim Yong-chol eerder vandaag in het Witte Huis met president Trump. Die ging over de denuclearisatie van Noord-Korea. Blijkbaar is de nieuwe topontmoeting daar ook geregeld.