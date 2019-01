Regering Zimbabwe treedt hard op na dagen van benzineprotesten

De Zimbabwaanse autoriteiten hebben honderden betogers vastgezet die deze week tegen de regering hebben geprotesteerd. Ook is vanochtend opnieuw in het hele land het internet platgelegd.

Maandag braken in het Afrikaanse land protesten uit, nadat president Mnangagwa de brandstofprijzen flink had verhoogd. Volgens de regering zijn bij de demonstraties drie mensen om het leven gekomen.

Advocaten en mensenrechtenactivisten denken dat het dodental hoger ligt. Veiligheidstroepen hebben veel geweld gebruikt en massaal betogers gearresteerd in een poging de onrust de kop in te drukken.

President vraagt via Twitter om kalmte

Ongeveer 400 arrestanten kregen vandaag te horen dat ze de cel in gaan. Onder hen is ook de activistische geestelijke Evan Mawarire, die wordt gezien als een van de aanjagers van de demonstraties. Mawarire wordt verdacht van ondermijning van de overheid en kan tot twintig jaar cel krijgen.

Sinds maandag zijn websites als Facebook, Twitter en WhatsApp moeilijk bereikbaar voor Zimbabwanen. Een Zimbabwaanse nieuwssite meldt dat het internet inmiddels weer grotendeels in de lucht is, al zouden sociale media nog steeds niet goed werken.

Hoewel een groot deel van zijn landgenoten geen toegang tot Twitter had, richtte president Mnangagwa zich eergisteren opvallend genoeg juist via dat medium tot de bevolking. Hij zei dat hij de frustraties van de Zimbabwanen begrijpt en riep op tot kalmte. De president is zelf in het buitenland.

Angst voor nieuwe protesten

Het is onduidelijk hoe de situatie in Zimbabwe nu is. Persbureau Reuters meldt dat het relatief rustig is in de hoofdstad Harare, maar dat er nog wel overal agenten door de straten lopen. Veel inwoners slaan voedsel en andere benodigdheden in. De oppositie denkt dat de verstoring van het internet tot nieuwe protesten zal leiden.

De Verenigde Naties hebben het optreden van de regering van Mnangagwa veroordeeld. De VN wil dat de autoriteiten stoppen met het arresteren en intimideren van betogers.

Volgens Reuters vinden veel Zimbabwanen dat Mnangagwa dezelfde methoden toepast als zijn voorganger Mugabe, die vorig jaar bij een staatsgreep werd afgezet. Mnangagwa gold als een van de belangrijkste bondgenoten van de dictator.