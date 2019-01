Financieele Dagblad stopt samenwerking met uitgezette journalist

Het Financieele Dagblad verbreekt de banden met journalist Ans Boersma, die gisteren Turkije uit werd gezet. De hoofdredactie schrijft dat in een artikel op de website van de krant. Boersma werkte sinds februari 2017 als freelance correspondent voor het FD in Turkije.

Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Volgens Nieuwsuur is dat omdat ze een Syriër, die lid is geweest van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra, in 2014 aan valse papieren heeft geholpen. De twee hadden een relatie, die volgens Boersma in de zomer van 2015 werd beëindigd.

Turkije heeft laten weten dat Boersma is uitgezet omdat ze banden zou hebben met Jabhat al-Nusra, een van de partijen in de oorlog in Syrië. Nederland sprak met de Turkse autoriteiten over haar vanwege een lopend onderzoek naar terrorisme.

De hoofdredactie van het FD schrijft dat na haar uitzetting uit Turkije enkele intensieve gesprekken met Boersma zijn gevoerd. Daarin heeft ze "onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen over haar rol", aldus de krant.

Krant niet goed ingelicht

Op basis van de gesprekken is de voorlopige conclusie van de hoofdredactie dat Boersma haar werkgever tot drie keer toe niet goed heeft ingelicht.

"Als het FD had geweten dat Ans Boersma een jaar eerder een relatie had gehad met een Syriër die via Turkije naar Nederland was gevlucht, zou dat voor het FD een belangrijke reden zijn geweest haar niet als correspondent aan te trekken", schrijft de krant.

Boersma zou voor haar benoeming niet eerlijk zijn geweest over haar persoonlijke motieven om naar Turkije te gaan. Ze informeerde het FD niet toen haar ex-vriend in november 2017 was herkend in De Balie in Amsterdam en ook niet na zijn arrestatie afgelopen najaar.

'Niets mis met verslaggeving'

De hoofdredactie van het FD is diep teleurgesteld over haar nalatigheid en heeft Boersma vandaag laten weten dat ze niet meer voor de krant kan werken.

Het FD benadrukt dat er geen reden is om aan te nemen dat artikelen van Boersma, die ook schrijft voor Trouw en het tijdschrift One World, inhoudelijke onjuistheden bevatten. Ze heeft voor de krant niet geschreven over de oorlog in Syrië of vluchtelingen.