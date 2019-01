Man steekt zichzelf in brand bij Palach-herdenking in Praag

Een 55-jarige man heeft zichzelf in brand gestoken op het Wenceslasplein in Praag. Deze week wordt in Tsjechiƫ herdacht dat de student Jan Palach vijftig jaar geleden hetzelfde deed.

Palach protesteerde daarmee tegen de inval van de Russen in zijn land, dat toen nog Tsjechoslowakije heette, om een eind te maken aan de Praagse Lente. De 20-jarige student overleed drie dagen na zijn daad aan zijn verwondingen.

Kunstmatig coma

De man die zichzelf vandaag in brand stak, overgoot zichzelf op precies dezelfde plek als Jan Palach met benzine en stak zichzelf aan. Andere mensen op het plein snelden toe en wisten de vlammen te doven.

Hulpdiensten brachten de man in een kunstmatig coma en namen hem mee naar het ziekenhuis. 30 procent van zijn lichaam is verbrand. Het is niet duidelijk wat het motief was voor zijn daad.

Omstanders wisten het om het vuur uit te krijgen: