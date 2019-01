Hoge strafeisen voor brandstichting met dodelijke afloop in Diemen

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen tot achttien jaar geƫist tegen drie verdachten van brandstichting in een studentenflat in Diemen. Daarbij kwam in de zomer van 2017 een man van 27 om het leven en raakten twee anderen zwaargewond.

"Het motief van de verdachten is even banaal als beschamend: geld", zei de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de twee mannen en de bewoonster.

In juli 2017 brak brand uit in een van de appartementen op de begane grond. Daar woonde een vrouw van 24. Er ontstond een enorme rookontwikkeling in het gebouw van zestien verdiepingen, waar zo'n 150 mensen woonden.

Stoffelijk overschot

Toen de brand onder controle was, doorzocht de politie het gebouw. Op de twaalfde verdieping lag het stoffelijk overschot van een 27-jarige filosofiestudent. Zijn vriendin was zwaargewond, evenals een andere bewoonster.

Politieonderzoek heeft aan het licht gebracht dat de bewoonster van het appartement op de begane grond de brandstichting had beraamd. Ze schakelde daar haar broer en een Amsterdammer voor in, in ruil voor geld.

Tien dagen voor de brand had de vrouw een inboedelverzekering afgesloten, die ze na een dag verhoogde. Daags na de brand deed ze aangifte bij de politie en nog weer een paar dagen later diende ze een claim in bij de verzekering van 75.000 euro.

Koud en gewetenloos

Tegen haar eiste de officier van justitie achttien jaar celstraf. Volgens hem was haar gedrag "calculerend, om niet te zeggen koud en gewetenloos".

Haar 25-jarige broer heeft toegegeven dat hij de brand heeft aangestoken en ook berouw getoond. Tegen hem eiste het OM zestien jaar cel. De derde verdachte, een man van 27, houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft, maar volgens de officier is er voldoende bewijs tegen hem.

Zo is hij herkend op camerabeelden en heeft hij recente brandwonden. Ook heeft een, weliswaar anonieme, getuige zijn naam genoemd als een van de brandstichters.

Volgens het OM heeft hij op geen enkele wijze spijt, emotie en invoelingsvermogen getoond over de dodelijke afloop. Mede daarom eist het OM zeventien jaar cel tegen hem.

De nabestaanden van de overleden student hebben aangifte gedaan tegen de brandweer. Zij vinden dat die steken heeft laten vallen. Die aangifte is nog in behandeling.