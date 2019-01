'Anti-Assad-activist vermoord met bijl in Hamburg'

Een Syrische activist is omgekomen bij een aanval met een bijl in de Duitse stad Hamburg, melden lokale media. Volgens de Hamburger Morgenpost werd de man aangevallen omdat hij politiek actief was in Syrië.

De 48-jarige man werd dinsdagavond op straat aangevallen. Het lijkt erop dat hij meerdere keren met een bijl op zijn hoofd is geslagen. De man werd hevig bloedend achtergelaten op straat. Hij overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Duitse politie is op zoek naar de dader en weet nog niets over een motief.

'Slachtoffer was tegen Assad'

De man woonde al jaren in Duitsland en had een apotheek in Hamburg. Hij was daarnaast betrokken bij hulpprogramma's in Syrië en hielp migranten integreren in Duitsland.

Ook zou hij zich hebben uitgesproken tegen de Syrische president Assad. Een vriend van de man zegt tegen tabloid Bild dat hij een betoging wilde organiseren om het begin van de opstand tegen Assad in Syrië te herdenken.

Politiemensen vonden gisteren weggegooide kleren en schoenen in de buurt van de plek waar de Syriër werd aangevallen. Het is niet duidelijk of die van de dader zijn.