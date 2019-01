Tsjechische brandweer haalt 71 skiërs uit kapotte skilift

In een wintersportgebied in Tsjechië zijn gisteren 71 skiërs uit een defecte skilift gered. De lift was aan het begin van de middag kapotgegaan nadat een boom op de kabels was gevallen.

Het ongeluk gebeurde in het gebied Buková hora, in het noordoosten van Tsjechië. Het duurde ongeveer een uur voordat brandweermensen en twee helikopters ter plaatse waren en aan een reddingsactie begonnen.

Het team wist dat het haast moest maken, vertelt een woordvoerder aan Tsjechische media. "De mensen die in de lift vastzaten, waren aan het bevriezen."