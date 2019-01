Johan Cruijff vereeuwigd in de Arena die zijn naam draagt

Bijna drie jaar na zijn dood is Johan Cruijff vereeuwigd in zijn eigen Arena. Oud-ploeggenoot Wim Suurbier onthulde in de hoofdentree van het stadion een borstbeeld van de legendarische nummer 14.

Even verderop werd een metershoge Cruijff-wand onthuld, bestaande uit een mozaïek van zwart-witbeelden uit de voetbalcarrière van Cruijff. Samen vormen de mozaïeken zijn hoofd, dat extra wordt geaccentueerd door neonlicht.

Bijzonder mens

"Johan verdient dit meer dan 1000 procent", zei Suurbier. "Hij was niet alleen een van de beste voetballers ter wereld, maar ook een zeer bijzonder mens. Als je ziet hoe hij zich met zijn Foundation heeft ingezet voor kinderen: ook dat is uniek."

Sinds vorig jaar heeft de Arena de naam van Johan Cruijff. Aan de buitenkant van het stadion was Cruijff al prominent aanwezig in de vorm van metershoge portretten.

Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016 in Barcelona, de stad waar hij al jaren woonde en waar hij grote successen vierde als voetballer.