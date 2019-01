Twee jaar cel voor Zoetermeerse politiemol

Een oud-rechercheur is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor het lekken van gevoelige politie-informatie aan derden. De 36-jarige man uit Zoetermeer heeft zich laten betalen voor het natrekken van namen in het politiesysteem. Er was 2,5 jaar cel tegen hem geƫist.

Volgens de rechtbank heeft de politiemol ernstig misbruik gemaakt van zijn positie, meldt Omroep West. De man zou de informatie hebben doorgespeeld aan een vriend en iemand anders. Ook zij moesten vandaag terechtstaan. De 32-jarige vriend van de agent kreeg twintig maanden cel, de ander vier maanden minder.

Oud-politieagent Rick V. kreeg via sociale media namen door. Die moest hij door het politiesysteem halen om te kijken of ze bijvoorbeeld in onderzoeken voorkwamen. V. heeft bekend dat hij de informatie opvroeg en doorspeelde, maar ontkent dat hij daarvoor geld heeft gekregen.