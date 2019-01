Omstreden lid Zweedse Academie na maandenlange druk alsnog weg

Een omstreden lid van het comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent, stapt op. De dichter Katarina Frostenson lag al maanden onder vuur. Ze is getrouwd met de in opspraak geraakte fotograaf en regisseur Jean-Claude Arnault en werd in verband gebracht met het lekken van namen van kandidaten voor de Nobelprijs.

Het comité, de Zweedse Academie, zegt in een verklaring dat de partijen een overeenkomst hebben gesloten. Zo krijgt de 65-jarige Frostenson een maandelijkse toelage van zo'n 1250 euro en mag ze blijven wonen in het appartement dat ze van de Zweedse Academie huurt.

De academie zegt de overeenkomst te hebben gesloten vanwege de "waardevolle inspanningen" die Frostenson de afgelopen 25 jaar heeft geleverd. Hoelang ze de toelage houdt, is niet naar buiten gebracht.

Veroordeeld

Vorig jaar ontstond veel ophef door verkrachtingsbeschuldigingen aan het adres van Jean-Claude Arnault. Het leidde er uiteindelijk toe dat afgelopen jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur werd uitgereikt en dat verschillende leden van het comité opstapten.

Arnault werd in december in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf en een boete van ruim 20.000 euro. Twee leden van de academie maakten vorige week bekend terug te keren.