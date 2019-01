Burgemeester Nunspeet wil actie na tweede brand in fietsenfabriek

Burgemeester Van de Weerd van Nunspeet gaat met de fietsbranche om de tafel om branden met accu's te voorkomen. Dat doet hij naar aanleiding van de tweede brand bij dezelfde e-bikefabrikant binnen een halfjaar.

In de omgeving van Nunspeet liggen drie fabrieken, verhuurbedrijven en verschillende fietsenwinkels. "Op al die plekken staan elektrische fietsen en liggen batterijen op voorraad. Ik wil daarom met hen in gesprek om de veiligheid voor de burger te vergroten", vertelt Van de Weerd aan Omroep Gelderland.

Regels ontbreken

De burgemeester wil betere wetten en richtlijnen over de opslag van accu's. Landelijke regels ontbreken nu nog en daarom zet Van de Weerd zelf maar stappen. "Dat wordt dan niet wettelijk afdwingbaar, maar wel vrijwillig vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik wil antwoord op de vraag: wat gaan we hier samen aan doen?"

Een van de fietsenfabrikanten heeft na de eerste brand bij de concurrent, afgelopen zomer, al richtlijnen opgesteld: geretourneerde en gebruikte accu's worden als 'potentieel gevaarlijk' gezien en op een andere manier opgeslagen. Een woordvoerder laat aan de regionale omroep weten open te staan voor overleg met de andere fabrikanten om de opslag van accu's veiliger te maken.

Stella

Gisteravond ontstond opnieuw brand bij fietsenfabriek Stella in Nunspeet. Ongeveer honderd fietsaccu's gingen daarbij verloren. In dezelfde loods woedde in juli vorig jaar ook een verwoestende brand. De oorzaak daarvan is nooit achterhaald, doordat het pand te zwaar beschadigd was. Bij de brand van gisteravond ontstond minder schade. De oorzaak wordt onderzocht.