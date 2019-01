Ook huisdieren zijn blij met nieuw onderkomen Concertgebouworkest

Vooral de kat van Sylvia Huang is heel erg blij dat het Koninklijk Concertgebouworkest sinds vandaag een eigen plek heeft om te oefenen. "Vaak gebruikten we mijn huis als oefenruimte", vertelt de Belgische violiste, die ook in een eigen kwartet speelt. "Dat is lastig met je buren, maar mijn kat was er echt klaar mee. Die begon al te briesen als de andere dames binnenkwamen."

De musici van het Concertgebouworkest treden vaak ook op in kleinere ensembles, zoals het GoYa-kwartet waarbij Huang speelt. Maar voor de kleinere gezelschappen was er in het grote gebouw aan het Museumplein in Amsterdam geen ruimte om te oefenen. Dat deed men in gehuurde ruimtes door de hele stad of dus bij musici thuis.

Tot nu, want het Concertgebouworkest heeft een nieuw gebouw erbij. Op een steenworp afstand van de concertzaal zitten daar de kantoren, oefenruimtes en ook zalen om op te treden. Morgen opent burgemeester Halsema het gebouw officieel, maar vanochtend vanaf 07.00 uur waren belangstellenden al welkom.

Miljoenenverbouwing

Vaders met kinderen schuifelen binnen terwijl het GoYa-kwartet een stuk van Schuman speelt. Anderen willen geen noot missen en zijn er al veel eerder. Stipt 07.00 uur meldt zich een vrouw aan de deur: "Ik ben uit bed gevallen", vertelt ze lachend. "En ik dacht het is lekker rustig zo vroeg. Ik ben een 'vriend' van het Concertgebouw, heb de ontwikkeling een beetje gevolgd en was wel heel benieuwd hoe het gebouw eruit is komen te zien."

Want er is de afgelopen jaren veel verbouwd. "Dit was een oud-schoolgebouw, in 1908 ontworpen door Berlage", legt David Bazen uit. Hij is de zakelijk directeur van het wereldberoemde orkest. "We hebben vier jaar hard gewerkt en zijn blij dat we nu open kunnen."

Het gebouw en de verbouwing hebben samen 12,5 miljoen euro gekost, waarvan 2,5 miljoen door het orkest zelf is betaald. De rest is opgehaald via fondsenwerving.