Taakstraf geëist tegen ME'er die Feyenoordfan aanreed in Rotterdam

Tegen een ME'er die tijdens voetbalrellen in 2017 op de Coolsingel in Rotterdam met zijn ME-busje een Feyenoordsupporter aanreed, is een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur geëist.

Het Openbaar Ministerie verwijt de politieman dat hij opzettelijk de fan aanreed. Zijn advocaat vraagt om vrijspraak. Volgens hem is er sprake van een inschattingsfout in het verkeer en dat is geen strafbaar feit.

'Niet de bedoeling'

Van de aanrijding werden opnamen gemaakt, onder andere door een camera van de website Dumpert. Die beelden werden vertoond in de rechtbank. De ME'er achtervolgde een groep relschoppers. Bij een stuurbeweging naar rechts ging hij een stuk over de stoep. De Feyenoordfan liep daar en zag de bus niet aankomen, schrijft RTV Rijnmond. Het slachtoffer liep een dubbele beenbreuk op door de aanrijding.

In de rechtszaal zei de politieagent dat het nooit zijn bedoeling was om iemand aan te rijden.