Energie duurder, btw en zorgpremie hoger, maar we gaan er iets op vooruit

Het Nibud wijst erop dat de inkomstenbelasting is gedaald en dat er een aantal kortingen is toegepast, waardoor van het brutobedrag meer netto salaris overblijft.

Vliegenthart: "Er verandert echt veel dit jaar, meer dan in andere jaren. Er komt meer binnen, maar er gaat ook meer uit. En ik kan me goed voorstellen dat het voor veel mensen best puzzelen is hoe het precies zit. Daarom vinden wij het ook wijs dat mensen juist in deze maand het allemaal op een rijtje zetten zodat ze weten waar ze dit jaar aan toe zijn."

'Pech'

Vier van de 100 huishoudens hebben pech: die zien hun koopkracht dalen. Het gaat vooral om tweeverdieners, van wie een van de partners minder dan het minimumloon verdient. Daarop is een combinatieheffing van toepassing. Die mensen leveren dan ook in.

Bij al deze berekeningen gaat het Nibud uit van een inflatie van 2,4 procent. Die inflatie is inclusief de btw-verhoging, stijging van lokale lasten en de duurdere energie. Ook gaat het Nibud uit van een loonsverhoging van gemiddeld 2,8 procent.

Argwaan

De directeur van het Nibud merkt dat heel veel mensen argwanend zijn als wordt gezegd dat 96 procent van de Nederlanders erop vooruit gaan. Vooral omdat veel mensen er de afgelopen jaren wat salaris betreft weinig tot niets op vooruit zijn gegaan.

"Prijsstijgingen vallen nu eenmaal meer op", aldus Vliegenthart. "Je ziet wekelijks dat je meer moet betalen voor het mandje boodschappen in de super, dat het treinkaartje meer kost en dat de energieprijs en de zorgpremie weer omhoog zijn gegaan. Je loon komt maar één keer per maand binnen. Maar na alle plussen en minnen op die loonstrook gaan de meesten er dus op vooruit."