Groei landbouwexport stagneert, maar nog wel 'indrukwekkend'

De export van Nederlandse landbouwproducten is vorig jaar amper toegenomen. De groei was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 0,2 procent. Dat is een stuk minder dan de 6 procent groei in 2017 en de 4 procent het jaar daarvoor.

Toch is landbouwminister Schouten niet pessimistisch. "Er zit nog steeds groei in en we hebben een indrukwekkende positie als het gaat om landbouwproducten." De Nederlandse landbouwsector exporteerde vorig jaar voor negentig miljard euro en staat daarmee wereldwijd op de tweede plaats. Alleen de Verenigde Staten zijn een grotere exporteur.

Volgens Schouten komt de stagnatie vooral door lagere prijzen. "Maar ook de droogte van het afgelopen jaar speelt een rol", zegt ze.

Vooral bloembollen en planten

De sierteelt, zoals bloembollen en planten, heeft met tien procent het grootste aandeel in de export. Daarna volgen zuivel en eieren, vlees, groenten en fruit.

Duitsland is voor Nederlandse landbouwbedrijven nog steeds de grootste afzetmarkt. Maar er wordt volgens minister Schouten ook vaker geƫxporteerd naar Japan en Marokko. "Het mooie aan Nederland is dat als het op de ene markt minder gaat, we wel weer oplossingen zoeken aan de andere kant."