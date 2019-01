Afrikaanse Unie: wacht met uitslag Congolese verkiezingen

De Afrikaanse Unie heeft de Democratische Republiek Congo opgeroepen de bekendmaking van de definitieve uitslag van de presidentsverkiezingen uit te stellen. Die wordt vandaag gepresenteerd, maar de organisatie van Afrikaanse landen heeft grote twijfels over de verkiezingsuitslag.

Volgens de kiescommissie van Congo heeft Felix Tshisekedi de verkiezingen gewonnen met 38,5 procent van de stemmen, gevolgd door Martin Fayulu met 34,7 procent. Maar Fayulu zegt dat hij de verkiezingen "met overmacht" heeft gewonnen en heeft gevraagd om een hertelling.

Fayulu stelt dat Tshisekedi en de zittende president Kabila een deal hebben gesloten, om met de uitslag te knoeien. Dat wordt door het kamp-Tshisekedi en het kamp-Kabila tegengesproken.

De stap van de Afrikaanse Unie is uniek, zegt een westerse diplomaat tegen persbureau Reuters. "Ik kan mij geen andere verkiezingen herinneren waarbij de Afrikaanse Unie opriep tot uitstel van de definitieve verkiezingsuitslag."

Congo heeft nog niet op de oproep gereageerd.

Machtswisseling

De presidentsverkiezingen in Congo van 30 december waren bijzonder. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van Belgiƫ in 1960 leek er sprake van een democratische machtswisseling tussen een zittende en een gekozen president. De vertrekkende president Joseph Kabila zat 17 jaar lang stevig in het zadel nadat hij in 2001 zijn vader was opgevolgd. Hij stond bekend als corrupt en onderdrukte iedereen die tegen hem was.

Kabila stond zelf nu niet op de stembiljetten. Hij schoof na zware internationale druk een partijgenoot naar voren, Emmanuel Shadary. Die kreeg volgens de kiescommissie 23,8 procent van de stemmen.

Geweldsuitbarsting

In Congo is het de laatste tijd zeer onrustig. Volgens de VN-Mensenrechtenraad zijn vorige maand bijna 900 mensen om het leven gekomen bij etnisch geweld in het westen van het land. Het geweld volgde op onenigheid over de begrafenis van een stamhoofd. Ook werden honderden gebouwen geplunderd of in brand gestoken.

Het geweld heeft geleid tot een vluchtelingenstroom. Naar schatting zo'n 16.000 mensen vluchtten vorige maand naar het buurland Congo-Brazzaville.