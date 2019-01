Gouden Ganzenveer voor historicus Ian Buruma

De Gouden Ganzenveer gaat dit jaar naar essayist, historicus en Aziƫ-deskundige Ian Buruma. Juryvoorzitter Gerdi Verbeet maakte de winnaar van de literaire onderscheiding bekend in het tv-programma Jinek.

Buruma is internationaal befaamd. Hij schrijft geregeld voor The New Yorker, The New York Review of Books en NRC Handelsblad. Ook werkte hij mee aan documentaires van BBC en CNN en is hij hoogleraar Democratie, Mensenrechten en Journalistiek aan Bard College in New York. Zijn bekendste boeken zijn Occidentalisme, De spiegel van de zonnegodin,Dood van een gezonde roker en 1945: biografie van een jaar.

Eigenzinnig

Verbeet prees Buruma in Jinek om zijn schrijfkunsten en noemde hem een heel bijzondere, eigenzinnige man. Omdat Buruma in het buitenland woont, kijkt hij volgens Verbeet met een aparte blik naar Nederland. Ze illustreerde dat met een citaat van Adriaan van Dis: "Buruma zet de vensters in Nederland open en analyseert 's lands benauwenis met een blik van buiten".

Buruma, die ook in de studio aanwezig was, noemde het fantastisch dat hij de prijs heeft gewonnen. "Ik was natuurlijk enigszins verbaasd, want mijn bijdrage aan de Nederlandse letteren is bescheiden", zei hij. "Om mijn naam te zien tussen mijn voorgangers, is een eer."

Gouden Ganzenveer

De Gouden Ganzenveer wordt sinds 1955 uitgereikt door de Academie De Gouden Ganzenveer. De prijs wordt toegekend aan mensen of instituten die veel betekenen voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. Eerdere winnaars zijn onder meer Joost Zwagerman (2008), Remco Campert (2011), Geert Mak (2015) en Arnon Grunberg (2017).

De feestelijke uitreiking van De Gouden Ganzenveer is op 25 april.