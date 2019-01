Philips sluit enige Britse fabriek en haalt productie naar Drachten

Philips sluit in 2020 zijn enige fabriek in Groot-Brittannië, in Glemsford. Er werken 430 mensen en er worden babyproducten gemaakt. Het technologiebedrijf verplaatst de productie naar de fabriek in Drachten.

De Britse medewerkers zijn donderdag door het bedrijf geïnformeerd, meldt Omrop Fryslân. Of de sluiting betekent dat er in Drachten honderden banen bij komen kan een woordvoerder niet zeggen.

Volgens Philips heeft de sluiting te maken met de strategie van het bedrijf en speelt de brexit geen rol. Het concern is al langer bezig om het aantal fabrieken terug te brengen van ongeveer 50 naar 30, om kosten te verlagen door schaalvoordelen. In de Friese fabriek werken nu zo'n 2000 mensen.

Wel laat Philips in een verklaring weten dat het wil anticiperen op "de mogelijke gevolgen van verschillende geopolitieke uitdagingen, met alle onzekerheden en mogelijke belemmeringen die dat voor onze productieprocessen oplevert".