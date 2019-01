Berlusconi plant een comeback op het pluche, dit keer in Brussel

Drievoudig premier van Italië en overlever van tal van fraude- en seksschandalen Silvio Berlusconi doet opnieuw een poging om terug te keren in de actieve politiek: hij stelt zich kandidaat voor het Europees Parlement. De verkiezingen daarvoor zijn in mei. De 82-jarige mediamagnaat kondigde dat op een bijeenkomst van zijn centrumrechtse partij Forza Italia op Sardinië.

Sinds vorig jaar kan Berlusconi weer een politieke functie vervullen, na een ban van zes jaar die hij kreeg omdat hij in 2013 is veroordeeld voor belastingfraude. Vanwege die veroordeling moest hij zijn zetel in de Senaat opgeven.

"Op mijn prachtige leeftijd heb ik besloten, uit een gevoel van verantwoordelijkheid, dat ik naar Europa ga. Daar ontbreekt het aan een echte visie op de toekomst van de wereld", zei de miljardair Berlusconi.

Als hij een zetel krijgt in het Europarlement wil Berlusconi het centrumrechtse geluid in Europa versterken en ook de machtspositie van zijn Forza Italia in Italië verstevigen. Forza Italia en coalitiepartner Lega regeerden Italië een kwart eeuw, maar Lega heeft een nieuwe coalitiepartner gevonden in de Vijfsterrenbeweging.

Politiek tandeloos

"Sinds de verkiezingen is Berlusconi compleet overvleugeld door de Lega van Matteo Salvini", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Salvini wilde eigenlijk wel met Berlusconi een rechtse coalitie vormen, maar daar hadden ze niet genoeg zetels voor. Nu er een regering van de Lega met de Vijfsterrenbeweging is, is Berlusconi in Italië politiek gezien tandeloos geworden."

Daarom gooit 'Il Cavaliere' het nu dus over een andere boeg. "Een eensgezind en zegevierend centrumrechts, met zijn waarden en idealen, dat is de toekomst van Italië, Europa en de wereld", verkondigde Berlusconi.

Maar de manoeuvre valt ook te zien als een zet in het binnenlandse politieke schaakspel, denkt Mustafa Marghadi. "Berlusconi probeert Salvini over te halen om de regering op te blazen en met zijn partij alsnog een coalitie te vormen. Volgens de peilingen is dat misschien wel mogelijk. Experts denken dat Berlusconi aan de Europese verkiezingen wil meedoen om aan Salvini te laten zien dat daar onder de Italianen genoeg steun voor is."