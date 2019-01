OM eist vijf jaar tegen restauranthouder met drugsbestelservice

Een 51-jarige Amsterdamse restauranthouder wordt verdacht van het runnen van een drugsbestelservice. Klanten konden telefonisch heroïne bestellen, die vervolgens per fiets werd afgeleverd.

De politie kwam de man op het spoor tijdens het onderzoek op de Oostelijke Eilanden naar de moord op de onschuldige Mohamed Bouchikhi. Die werd vorig jaar neergeschoten in een jongerencentrum op Wittenburg. De politie vermoedde dat er drugs in het spel waren en kwam in het onderzoek uit bij het Oosterpark en het gebied rond de Dappermarkt.

De restauranthouder is volgens het Openbaar Ministerie de leider van de criminele organisatie. Hij zou vier fietskoeriers hebben aangestuurd, blijkt uit verklaringen van kopers, afgeluisterde gesprekken en observaties waar NH Nieuws over schrijft.

Grof geld

Bij een huiszoeking trof de politie drugs, grote hoeveelheden envelopjes, een digitale weegschaal en contant geld aan. Volgens het OM heeft de man "grof geld verdiend aan zijn handel." Tegen hem wordt vijf jaar cel geëist. Ook is er beslag gelegd op auto's en een bedrag van twee miljoen euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.