Drie maanden voorwaardelijke celstraf voor Nederlander na ski-ongeval

De Nederlandse snowboarder die vandaag in Oostenrijk terechtstond voor een ski-ongeval is door de rechter schuldig bevonden aan dood door schuld. Hij heeft een celstraf van drie maanden voorwaardelijk gekregen met een proeftijd van drie jaar.

De zaak draait om een ski-ongeval dat de 20-jarige Nederlander een jaar geleden had in Saalbach Hinterglemm. Tijdens de laatste afdaling van zijn vakantie kwam hij in botsing met een Oostenrijkse vrouw. Zij overleed korte tijd daarna.

Voor de Oostenrijkse rechter was het een ingewikkelde zaak, omdat er geen getuigen van het ongeluk zijn. Het vonnis moest daarom gebaseerd worden op onderzoek van deskundigen die naar de schade op de skischoenen van het slachtoffer keken. Die schade is volgens de deskundigen zo ernstig, dat de verdachte volgens hen zeker 15 kilometer harder zou hebben gesnowboard dan veilig is.

De advocaat van de man, Stephan Wijnkamp, vindt het vonnis opmerkelijk omdat de toedracht van het ongeluk niet is vast komen te staan. Hij gaat waarschijnlijk in hoger beroep.

Pisteregels

In Oostenrijk wordt een ski-ongeluk hetzelfde afgehandeld als een verkeersongeluk. Er zijn pisteregels, vastgelegd door de internationale skifederatie FIS en de Oostenrijkse Raad voor Alpine Veiligheid. In die regels staat onder meer wie voorrang heeft en hoe je moet inhalen en invoegen.