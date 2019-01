Twee verdachten aangehouden voor moord Esther Paul

De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met de moord op een 43-jarige vrouw uit Almere in 2017.

Ze zitten allebei vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat, meldt Omroep Flevoland. De politie wil niks zeggen over de arrestaties omdat dit het onderzoek zou kunnen schaden.

Het lichaam van Esther Paul werd bijna twee jaar geleden gevonden in het Veluwemeer door twee fietsers. Uit sectie bleek dat zij met geweld om het leven is gebracht.

Paul was de ex-vriendin van de veroordeelde crimineel Frank G., een van de oprichters van motorclub No Surrender. Begin vorig jaar pakte de politie nog twee leden van de club op. Ze zouden eind 2016 een overval hebben gepleegd in Almere, die mogelijk verband houdt met de dood van Paul.