Generaal Cammaert in Jemen ongedeerd na beschieting konvooi

De Nederlandse generaal die toeziet op naleving van de wapenstilstand in een deel van Jemen, is ongedeerd na een beschieting van het konvooi waarin hij reed. Generaal Patrick Cammaert is het hoofd van de VN-missie die onlangs aan het werk ging in de havenstad Hodeida aan de Rode Zee.

De Jemenitische autoriteiten zeggen dat het konvooi van Cammaert onder vuur kwam te liggen toen het in de provincie Hodeida onderweg was naar de gelijknamige stad. De schutters zouden Houthi-rebellen zijn. Niemand van het team van Cammaert is gewond geraakt.

De gepensioneerde generaal is sinds eind december in Hodeida. Hij probeert het bestand te verstevigen dat de regering en de Houthi-rebellen op 13 december in Stockholm overeenkwamen. In de havenstad komt 70 procent van het voedsel en andere hulpgoederen voor het hele land binnen.