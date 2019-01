Meer dan 12.000 jongeren protesteren in Brussel voor het klimaat

In de trein vanuit Antwerpen begint het protest al. Jongeren met kartonnen borden op schoot zitten tussen zakenmensen die onderweg zijn naar hun werk, terwijl de scholieren "Brossen voor de bossen" roepen. Ook dansen ze in de looppaden op muziek van Bob Marley.

"We willen meer organiseren en ook buiten de schooldagen in actie komen", zegt Roel Segers van Heilig Graf, een school in Turnhout. "Zo ziet de politiek dat we het menen en het niet alleen om het spijbelen doen. Aanstaande zondag willen we een afvalopruimactie houden in ons dorp."

Sommige scholen steunen het protest, maar niet allemaal. Leerlingen die vandaag een examen hebben en niet aanwezig zijn, krijgen een nul. Leraren die het protest wel steunen, vragen hun leerlingen om als bewijs een selfie te maken in Brussel, met het treinkaartje in beeld.

Treinkaartje

Ook ouders lijken verdeeld over de demonstratie. Een scholier vertelt dat zijn ouders zijn bankrekening blokkeerden, zodat hij geen treinkaartje kon kopen. Zijn vrienden schoten het bedrag voor zodat hij toch in Brussel kon komen.

Volgende week staat in Brussel een nieuwe demonstratie op het programma.