Gesprek Aboutaleb met rappers op Eurosonic Noorderslag gaat niet door

Burgemeester Aboutaleb komt morgen niet naar het muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen om daar in gesprek te gaan met rappers. Het gaat volgens een woordvoerder van het festival niet door omdat er niet genoeg goede mensen in Groningen bijeen kunnen komen voor een panelgesprek over de rapcultuur en de toename van wapengebruik in Nederland.

De burgemeester zei vorige week in zijn nieuwjaarstoespraak in gesprek te willen met rappers over het verheerlijken van vuurwapengeweld. Dat deed hij naar aanleiding van de dood van rapper Feis (Faisal Mssyeh).

Aboutaleb kreeg vanuit de rap- en hiphopwereldveel kritiek. Het Hiphophuis in Rotterdam zei dat hij door rappers te koppelen aan schietgeweld de vinger niet op de zere plek, maar op de verkeerde plek legde. De aanleiding voor de schietpartij had niks te maken met hiphop of rap, schrijven zij.

Muziekjournalist en hiphopkenner Saul van Stapele haalde hard uit naar Aboutaleb: die slaat volgens hem de plank volledig mis door de toename van wapengeweld in de stad te koppelen aan de rapcultuur met de gewelddadige dood van Feis als aanleiding.

Agenda schoongeveegd

Voor de stichting Buma Cultuur- één van de organisatoren van Eurosonic Noorderslag - was het de reden om de burgemeester uit te nodigen. Die nam dat aanbod met beide handen aan en veegde zijn agenda ervoor schoon.

Aboutaleb vindt het jammer dat het debat niet doorgaat. Maar hij wil over dit onderwerp op een later tijdstip nog wel in gesprek met rappers in Rotterdam, laat zijn woordvoerder weten.

Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Feis. De 31-jarige Rotterdamse rapper werd in de Nieuwjaarsnacht om het leven gebracht na een ruzie in een café. Zij broer raakte bij die ruzie zwaargewond.