May op zoek naar plan B: praten, praten, praten

De meningen zijn enorm verdeeld en dat is het grote probleem van May, zegt Van Kleef. "Er zijn voorstanders van een no deal, een brexit zonder akkoord. Maar er gaan ook steeds meer stemmen op voor een tweede referendum."

En dan is er is ook nog een derde optie waar nu veel over gespeculeerd wordt. "Namelijk heronderhandelen over een nieuwe deal. Dat zou dan een brexit zijn waarin het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie, en misschien ook wel in de interne markt blijft. Een zachtere brexit dus waarin de relatie met de EU heel close blijft."

Oorlog in eigen partij

Op dit moment lijkt er voor geen van die opties een meerderheid in het parlement. De zachtere brexit lijkt wel populair bij veel Labour-parlementariërs, maar bij veel Conservatieven juist niet. "May heeft zelf altijd uitgesloten om in die douane-unie te blijven, maar het kan de enige uitweg uit de impasse zijn. Dan breekt er wel oorlog uit in haar eigen partij, want voor de brexiteers is het een gruwel."

Om het nog ingewikkelder te maken: er zijn ook Conservatieven die wel voorstander zijn van blijven in de douane-unie, en ook parlementsleden van Labour die er juist tegen zijn. Van Kleef: "De verdeeldheid loopt door de partijen heen."

Ook is niet duidelijk of de EU voor de douane-unie-oplossing te porren is, want er zou dan uitstel van de brexit nodig zijn. "Twee maanden is echt veel tekort om de optie uit te onderhandelen. Er is in ieder geval haast bij voor May om met iets te komen. Maandag moet ze een plan B voorleggen aan het parlement."

Op 29 januari zal het Lagerhuis over dat nieuwe plan stemmen.