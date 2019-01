Facebook verwijdert neppagina's van medewerkers Russisch persbureau

Facebook zegt vandaag 364 pagina's en accounts te hebben verwijderd die werden beheerd door medewerkers van het Russische persbureau Sputnik. De pagina's waren gericht op de Baltische staten, Centraal-Azië, de Kaukasus en Centraal- en Oost-Europese landen.

De Facebookpagina's deden zich voor als nieuwspagina's of pagina's voor algemene informatie over bepaalde onderwerpen. Denk hierbij aan weer, reizen of sport. Ook werd er gefocust op politici uit onder meer Roemenië, Letland, Estland, Litouwen en Armenië en er werden onder meer anti-NAVO-sentimenten verspreid.

"Het is een door het Kremlin gesteund nieuwsagentschap", vertelt correspondent David Jan Godfroid over Sputnik. "Ze presenteren de Russische kijk op ontwikkelingen in de wereld. Dat ze dat ook onder valse identiteiten doen is heel opmerkelijk. Ze zijn er vast niet blij mee dat dit zo naar buiten komt."

'Onecht gedrag'

Het sociale netwerk heeft in totaal 512 neppagina's en -accounts verwijderd van Facebook en dochterbedrijf Instagram. Naast het eerder genoemde aantal, verwijderde het bedrijf nog eens 107 Facebookpagina's, -groepen en -accounts evenals 41 Instagramaccounts.

Ook hier ging het om wat Facebook 'onecht gedrag' noemt. De personen hierachter richtten zich specifiek op Oekraïne en plaatsten lokale nieuwsberichten, onder meer over het weer, protesten en de NAVO, schrijft het bedrijf.

Facebook is al geruime tijd bezig met het verwijderen van nep-accounts en -pagina's. Het gebeurde ook een paar keer rond de tussentijdse verkiezingen in de VS. Dit blijft een kat-en-muisspel tussen de makers en het techbedrijf.