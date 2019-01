Opleiding tot dronepiloot te pittig voor werklozen Enschede

Een plan van de gemeente Enschede om mensen uit de bijstand te halen door ze op te leiden tot dronepiloot, is mislukt. Geen van de kandidaten heeft het einde van de opleiding gehaald; vooral de theorie was te moeilijk.

Enschede kampt met een hoge werkloosheid in vergelijking tot andere gemeenten. Tegelijkertijd wil de stad zich profileren als een plek waar nieuwe technologie een kans krijgt. Omdat er in de toekomst een groot tekort wordt verwacht aan dronepiloten, leek het gemeentelijk project een mooi plan.

Drones worden onder meer ingezet bij dijkinspecties, bij de beveiliging van bedrijventerreinen en vermissingen, maar dat kan in de toekomst verder uitbreiden.

Te hoog gegrepen

Van de zestig kandidaten die in Enschede waren gevraagd voor de opleiding tot dronepiloot, hadden er vijf positief gereageerd. Twee zijn er ook echt begonnen. Al snel bleek dat vooral het theoretische deel "te pittig" voor ze was, zegt Damaris Beems van opleidingsinstituut Consolid tegen RTV Oost.

Zijn bedrijf leidt niet alleen dronepiloten op, maar ook koeriers, vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs. Vaak gaat het om mensen zonder baan.

Vooral pech

Volgens Beems is het vooral "pech" dat niemand de opleiding in Enschede heeft afgemaakt. "Sommige kandidaten hebben zich verkeken op de eisen, hadden in de tussentijd al een andere baan gevonden of haakten om privéredenen af. Het is in elk geval heel jammer dat het project een vroege dood gestorven is."

Of de gemeente Enschede opnieuw start met het opleidingsproject tot dronepiloot is nog onbekend.