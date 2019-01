66.000 minder werklozen in een jaar, maar daling stokt

Er is een recordaantal mensen aan het werk en de werkloosheid is in twaalf maanden flink teruggelopen. Er zijn nu 329.000 mensen werkloos, dat zijn er 66.000 minder dan een jaar geleden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 2018 voor de arbeidsmarkt een goed jaar was. Het werkloosheidspercentage zakte naar 3,6 procent. Vijf jaar geleden was dat nog 8,5 procent.

Volgens de definitie van het CBS ben je werkloos als je geen betaald werk hebt, terwijl je er wel naar zoekt, en direct beschikbaar bent. Iemand die slechts een paar uur werkt, telt niet mee in de cijfers.

Opvallend genoeg is in de laatste maand van het jaar de werkloosheid licht opgelopen, met 3000 mensen. Ook eerder in het jaar stokte de daling van de werkloosheid even. Economen van het Centraal Planbureau verwachten echter dat ook in 2019 de werkloosheid daalt, maar in een veel lager tempo.