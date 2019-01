Wekdienst 17/1: May werkt aan plan B en snowboarder voor de rechter

En dan nog even dit:

Een katoenplantje dat was ontkiemd op de achterkant van de maan is alweer dood, melden wetenschappers aan het Chinese persbureau Xinhua. Op de maan is de nacht begonnen, waardoor de temperatuur naar -170 graden is gedaald.

Begin december bracht China voor het eerst in de geschiedenis een sonde naar de achterkant van de maan, met onder meer katoenzaadjes aan boord. Dinsdag maakte de Chinese ruimtevaartorganisatie bekend dat het katoen was gaan groeien en deskundigen noemden dat direct een bijzondere mijlpaal. De Chinese leider van het experiment zegt dat het was ingecalculeerd dat het katoenplantje de maannacht niet zou overleven.