Dode bij brand in appartementencomplex Soest

Bij een brand in een appartementencomplex in Soest is één persoon overleden. Dat meldt RTV Utrecht.

De brand brak rond 04.00 uur vannacht uit in een woning op de tweede verdieping. Het vuur is inmiddels onder controle en de woning is volledig uitgebrand.

De tweede verdieping en die daarboven worden ontruimd, de bewoners worden opgevangen in een restaurant op de begane grond. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar laat al weten dat er geen sprake lijkt te zijn van een misdrijf.