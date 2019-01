Katoenplantje op de maan is alweer dood

Het katoenplantje dat was ontkiemd op de achterkant van de maan is alweer dood, meldt de Britse krant The Guardian. De temperatuur op de maan is ineens sterk gedaald, naar 170 graden onder nul, en dat heeft het plantje niet overleefd.

De katoenplant aan boord van een Chinese ruimtesonde kon ontkiemen door het zonlicht dat ook de achterkant van de maan bereikte. Het was de eerste plant die groeide op de maan. Maar nu is de nacht op de maan begonnen, met daarbij een flink lagere temperatuur.

Begin december lanceerde China voor het eerst in de geschiedenis een sonde naar de achterkant van de maan. Er wordt onderzoek gedaan naar het maanoppervlak en er zijn zaden meegenomen van verschillende planten en eitjes van fruitvliegen.

Mijlpaal

Dinsdag maakte de Chinese ruimtevaartorganisatie bekend dat een katoenzaadje was ontkiemd. Deskundigen noemden dat direct een bijzondere mijlpaal. Want als op de maan voedsel kan worden gekweekt, wordt het mogelijk om er een kolonie te stichten.

De Chinese leider van het experiment op de achterkant van de maan zegt dat het was ingecalculeerd dat het katoenplantje het niet zou overleven. Het was bekend dat het in de maannacht zo koud wordt. De nacht op de maan duurt ongeveer twee weken. In die periode staat de sonde Chang'e-4 ook in slaapstand.