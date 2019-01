FBI pakt jihadist op die aanslag wilde plegen op Witte Huis

De Amerikaanse FBI heeft een 21-jarige man uit de staat Georgia opgepakt die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op het Witte Huis. Dat melden Amerikaanse media.

De openbaar aanklager zegt dat de verdachte, Hasher Taheb, ook andere overheidsgebouwen in Washington wilde aanvallen met explosieven, zoals een anti-tankraket en een zelfgemaakte bom.

Geradicaliseerd

Het onderzoek naar Taheb heeft volgens de FBI meer dan een jaar geduurd. Er was een tip binnengekomen dat de man was geradicaliseerd en zijn naam had veranderd.

De verdachte werd opgepakt toen hij zijn auto te koop aanbood, en zei dat hij met de opbrengst zijn terroristische plannen wilde financieren. De FBI gaat ervan uit dat de man alleen handelde.