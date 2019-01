Opnieuw twee Rotterdamse terreurverdachten op vrije voeten

Het Openbaar Ministerie heeft ook de laatste twee van de vier terreurverdachten vrijgelaten die kort voor Oud en Nieuw werden opgepakt in Rotterdam. De vijfde verdachte, die op 29 december in Duitsland werd gearresteerd, blijft nog wel vastzitten.

De vier mannen zijn tussen de 20 en 30 jaar en hadden een niet-westerse achtergrond. Ze werden op zaterdag 29 december opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

Twee van de vier mannen werden op 3 januari al vrijgelaten vanwege een gebrek aan bewijs. Nu ziet het OM ook geen gronden meer om de andere verdachten vast te houden. De mannen blijven wel verdachten.

Vrijdag voorgeleid

De politie had enkele dagen voor de arrestaties aanwijzingen gekregen dat de groep iets van plan was tijdens de jaarwisseling. Wat het vijftal van plan geweest zou zijn, kan het OM nog niet zeggen.

De vijfde verdachte, die voorlopig nog blijft vastzitten, is ook een man uit Rotterdam. Hij werd voor de jaarwisseling gearresteerd in de Duitse stad Mainz, waar hij op bezoek was bij familie.

De man zat sindsdien vast in Duitsland en werd gisteren uitgeleverd aan Nederland. Hij wordt vrijdag in Rotterdam voorgeleid aan de rechter-commissaris.