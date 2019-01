Ambassadepersoneel Bagdad redt verwaarloosde leeuw met crowdfundactie

De initiatiefnemers besloten het dier te redden. Ze namen contact op met de Iraakse en Nederlandse autoriteiten en Stichting Leeuw. "Daarna zijn ze die fundraising begonnen." Vanuit de Iraakse overheid kwam er vervolgens goed nieuws: de leeuw was in beslag genomen en naar een geheime locatie gebracht. "Daar wordt hij inmiddels goed verzorgd door professionals", zegt Kruijff.

Samenwerking

In de tussentijd worden de papieren voor de leeuw in orde gemaakt waardoor hij zo snel mogelijk naar de stichting in Anna Paulowna komt. "Normaal duurt dat drie tot vier maanden, maar de Iraakse en Nederlandse overheid hebben toezegging gedaan dat ze dit zullen versnellen. Ik verwacht nu dat hij hier met zes tot acht weken is."

Defensie heeft volgens Kruijff toegezegd dat ze het transport voor de leeuw willen organiseren. Hij is daar erg blij mee, want alles bij elkaar is het een dure operatie. "Het is mooi dat verschillende instanties nu zo samenwerken."

Rood vlees

Eenmaal in Nederland is het de bedoeling dat de leeuw flink aansterkt, want het dier van anderhalf jaar oud is veel te dun. "Hij kreeg in Bagdad vooral kip en slachtafval, maar hij heeft vijf kilo rood vlees per dag nodig." Aangekomen in Nederland gaat hij eerst een maand in quarantaine.

"Daarna verplaatst hij naar het hoofdgebouw waar nog 35 andere leeuwen, tijgers en panters huizen. Daar kunnen we aan zijn conditie werken met een jaagsimulator." Dat is een grote hal waar een stuk vlees met katrollen alle kanten op wordt bewogen. Het is de bedoeling dat hij twee jaar bij Stichting Leeuw blijft.

"Daarna gaat hij naar onze partner in Zuid-Afrika. Daar hebben al tien leeuwen naar gebracht. Hij krijgt daar twee hectare grond ter beschikking." Vandaag werd het doel van 8000 euro voor de leeuw ruim gehaald. De initiatiefnemers beloven het geld dat extra opgehaald wordt naar Stichting Leeuw gaat. Dat is volgens Kruijff ook echt nodig. "Want het zorgen voor een leeuw kost alles bij elkaar toch snel tienduizend euro per jaar."