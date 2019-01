Aanslag in Syrische stad Manbij, 'vier Amerikaanse militairen gedood'

Bij een zelfmoordaanslag in de Noord-Syrische stad Manbij zijn vier Amerikaanse militairen om het leven gekomen, heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Drie andere Amerikanen raakten gewond. Een officiële verklaring is er nog niet.

Aan hoeveel mensen de aanslag in totaal het leven heeft gekost is niet duidelijk: sommige bronnen noemen zeven doden en negen gewonden, de Turkse tv-zender TRT meldt zestien doden.

De aanslag was op een restaurant, waar op dat moment een patrouille van de door de VS geleide coalitie in de buurt was. Manbij wordt bestuurd door een Militaire Raad waarin de Koerden het voor het zeggen hebben.

IS verslagen

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terroristische beweging IS. Op zijn propagandasite Amaq claimt de groepering dat de dader, die een bomvest zou hebben gedragen, de patrouille als doelwit had.

De aanslag komt op het moment dat de Amerikanen aanstalten maken om uit Syrië te vertrekken. President Trump zegt dat er voor zijn militairen geen noodzaak meer is om te blijven, omdat IS in Syrië is verslagen.