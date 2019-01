Rapper MHD in de cel, concert in Amsterdam afgelast

Het concert dat de Franse rapper MHD vanavond zou geven in AFAS Live in Amsterdam, gaat niet door. De rapper is gistermorgen in Frankrijk opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk steekincident.

Bij dat steekincident, in juli vorig jaar in Parijs, kwam een 23-jarige man om het leven. Over de rol die de rapper zou hebben gespeeld is niets bekend.

Grondleggers

Rapper MHD wordt gezien als een van de grondleggers van de afrorap: een combinatie van Franse rap met Afrikaanse invloeden. Zijn nummers zijn ook razend populair op YouTube.

In september maakte MHD bekend te stoppen met het maken van muziek. Het concert in Amsterdam was onderdeel van een afscheidstournee door Europa en Noord-Amerika.

Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor het concert in Amsterdam. Kaarten blijven daarvoor geldig.