Museum Drenthe ontvangt mogelijk schilderij Van Gogh uit erfenis

Het Van Gogh Huis Drenthe in Nieuw-Amsterdam heeft mogelijk een echte Van Gogh geschonken gekregen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het doek inderdaad door hem geschilderd is.

Dat gaat ongeveer een jaar duren. Het schilderij wordt intussen extra beveiligd en is opgeborgen in een kluis. Als het om een echte Van Gogh gaat, is het schilderij waarschijnlijk tientallen miljoenen waard.

Familiebezit

Het Drentse museum kreeg het kleine schilderij uit een erfenis van een 92-jarige Haagse vrouw zonder kinderen. De neven en de nichten erfden het werk, bleek uit het testament.

Op het schilderij staat een café-interieur. Het doek is linksonder gesigneerd door 'Vincent', schrijft RTV Drenthe.