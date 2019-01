Regering Zimbabwe legt mobiel internet plat

In het land heerst nu een gespannen rust. Scholen en bedrijven zijn dicht, het openbaar vervoer rijdt vrijwel nergens. In Harare heeft de politie met traangas een menigte uiteengedreven die in de rij stonden voor brood, meldt een getuige aan persbureau Reuters.

Zimbabwe heeft te kampen met een acuut tekort aan dollars (de eigen munt is vrijwel niets waard), waardoor er een groot tekort is aan brandstof en medicijnen en de prijzen voor levensmiddelen in korte tijd sterk zijn gestegen. In Harare en de tweede stad van het land, Bulawayo, zijn winkels leeggeplunderd door de betogers.

President Mnangagwa verblijft ondanks alle onrust in zijn land in het buitenland. Hij was in Rusland en gaat onder meer nog naar het World Economic Forum in Davos, de jaarlijkse bijeenkomst van leidende politici en zakenmensen.

Hij wordt vervangen door vicepresident Chiwenga, een voormalige officier die geldt als een hardliner.