Verdachte doodrijden geel hesje 'was in paniek na overval door twintig man'

De vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf die wordt verdacht van het doodrijden van een demonstrant in een geel hesje vorige week vrijdag, is die avond naar eigen zeggen overvallen door tien tot twintig mensen.

De overvallers droegen zwarte camouflagepakken en bivakmutsen. "Hij heeft geen geel hesje gezien", zegt zijn advocaat Richard Wagemans tegen L1.

De verdachte is op vrije voeten en krijgt beveiliging op verzoek van de Belgische justitie omdat gevreesd wordt voor wraakacties door demonstranten in gele hesjes.

'Niet met voorbedachten rade'

Volgens Wagemans heeft de trucker de rechter-commissaris ervan overtuigd "dat hij niet met voorbedachten rade of anderszins een strafbaar feit heeft begaan."

De advocaat spreekt van "een goed verhaal". De lezing van de chauffeur is dat zijn wagen "totaal in elkaar geslagen werd", waardoor hij in paniek is geraakt. "Daarna is hij langzaam naar voren gereden."

De man had volgens zijn advocaat niet door dat er iemand was overreden. "Pas na het weekend hoorde hij in een telefoontje van de politie dat hij verdachte was."

'Ruiten aan diggelen'

Eerder vertelde een collega-trucker een soortgelijk verhaal over het incident aan RTL Nieuws. "Zijn ruiten waren aan diggelen en de deur was aan puin geslagen. De man was heel angstig."

Demonstranten in gele hesjes blokkeerden vrijdag de snelweg van Luik naar Maastricht. Personenauto's mochten doorrijden, vrachtwagens niet.

De vrachtwagen van de man uit Landgraaf werd tegengehouden, maar de chauffeur reed door. Hij raakte daarbij een 50-jarige betoger, die ter plekke overleed.