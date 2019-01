Noord/Zuidlijn Amsterdam ligt plat door storing

De metro's op de Noord/Zuidlijn in Amsterdam rijden niet. Volgens vervoerbedrijf GVB is er een storing in het verkeersleidingsysteem.

Er worden pendelbussen ingezet op het traject tussen station Noord en het Centraal Station.

Het is niet duidelijk hoelang de problemen gaan duren. De afgelopen maanden waren er vaker storingen op de Noord/Zuidlijn. Op Tweede Kerstdag reden de hele ochtend geen metro's; de storing zat toen in het systeem dat de metro's op afstand van elkaar houdt.

De Amsterdamse metrolijn, waaraan vijftien jaar is gewerkt, werd afgelopen zomer in gebruik genomen.