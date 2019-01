Opnieuw explosies gehoord bij aangevallen hotel Kenia

In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn vannacht opnieuw explosies gehoord bij het hotel dat gisteren werd aangevallen door terroristen. Volgens een journalist van het Duitse persbureau DPA is er ook geschoten.

Vlak daarvoor hadden de Keniaanse autoriteiten nog gezegd dat de situatie in het luxe DusitD2-hotel onder controle is.

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel mensen bij de aanslag zijn omgekomen en gewond zijn geraakt; de autoriteiten kunnen nog niets bevestigen. Berichten over minstens vijftien doden werden door de autoriteiten tegengesproken. Volgens journalisten zijn er een tot zes doden en dertig gewonden. Onder de doden zouden ook een Amerikaan en een Brit zijn.

Zelfmoordterrorist

Op de begane grond van het hotel zitten kantoren en een bank. De aanslag begon gistermiddag met de ontploffing van drie auto's bij de bank. Ook blies een zelfmoordterrorist zichzelf op in de foyer van het hotel. Daarna trokken de terroristen schietend door het hotel en verschansten zich. Het is niet duidelijk of ze nog in het gebouw zijn.

De islamitische terroristische beweging al-Shabaab uit Somalië heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Het is niet duidelijk waarom de terroristen uitgerekend dit hotel binnenvielen, maar er zou een conferentie worden gehouden waarbij ook Amerikaanse militairen aanwezig zouden zijn. Vlak voor de aanval was om onduidelijke redenen besloten de conferentie te verplaatsen naar een andere locatie.